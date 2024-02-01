Алика Милова на красной дорожке EMA 2024: „Сегодняшнее шоу готовили трое суток“(5)
Сегодня вечером в Unibet Arena состоится гала-концерт Estonian Music Awards 2024, на котором будут названы самые выдающиеся эстонские музыканты, песни и альбомы прошлого года в 20 номинациях. Bublik прямо с красной дорожки премии узнает самые последние звездные новости. Перед камерами сама Алика Милова!
Напомним, что Алика Милова - победительница Eesti Laul 2023, участница Евровидения 2024 (8 место), была номинирована аж в 5 категорях на Estonian Music Awards 2024, а именно „Лучший дебютный альбом“, „Лучший поп-исполнитель“, „Лучшая исполнительница года“, „Лучшая песня года“ и „Лучший альбом года“.
Смотрите прямо сейчас в репортаже портала Бублик, какие эмоции испытывает Алика Милова перед озвучиванием результатов самой главной музыкальной церемонии года. Также молодая суперзвезда ответила на интересующие СМИ вопросы: какой наряд выбрала для церемонии, что думает об эстонском шоубизе, а также по каким причинам Алика может отказаться выйти на сцену. Одновременно с этим Алика раскрыла секреты, что в её райдере, сколько зарабатывает и реально ли жить на гонорары от концертов.
Самые свежие новости! В первые же минуты начала премии забрала себе номинацию „Дебютный альбом года“. Поздравляем нашу звезду!
Кстати, в шоу у Алики выступил фигурист Александр Селевко, завоевавший на чемпионате Европы серебро!