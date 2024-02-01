Алика Милова на красной дорожке EMA 2024: „Сегодняшнее шоу готовили трое суток“

Смотрите прямо сейчас в репортаже портала Бублик, какие эмоции испытывает Алика Милова перед озвучиванием результатов самой главной музыкальной церемонии года. Также молодая суперзвезда ответила на интересующие СМИ вопросы: какой наряд выбрала для церемонии, что думает об эстонском шоубизе, а также по каким причинам Алика может отказаться выйти на сцену. Одновременно с этим Алика раскрыла секреты, что в её райдере, сколько зарабатывает и реально ли жить на гонорары от концертов.