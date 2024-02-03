Зубы в обмен на дар исцеления: новые откровения Кати Лель о пришельцах

Напомним, что еще в 2019-м году Катя Лель рассказала удивительную историю знакомства с пришельцами. Это произошло, когда певице было всего 16 лет. В тот день Катя Лель вместе с семьей обедала дома, ничего не предвещало беды. В какой-то момент перед ними появилось странное „зеленое свечение“, после которого у артистки пропали все зубы. Само исчезновение зубов прошло довольно безболезненно, однако у Кати Лель осталось множество вопросов к инопланетянам.

Спустя несколько лет после этого откровения исполнительница решилась немного раскрыть завесу тайны исчезновения своих зубов. Как оказалось, после визита пришельцев к семье Лель нагрянули уфологи-контактеры. Они-то и объяснили девушке, что зубы несут в себе ценную информацию, в первую очередь человеческое ДНК.

„Те, кто забрал зубы, с созвездия Орион. Они очень высокие, красивые, светловолосые, голубоглазые. И мы не просто люди, мы тоже с их ДНК. Другой вопрос, что мы скоро об этом узнаем. Зубы, конечно, не вернули. Мне пришлось их вставить. Что они с ними делают? Я думаю, что совсем скоро узнаем“, — пояснила артистка.

Катя Лель также добавила, что не обижается на инопланетных гостей. В конце концов, ее зубы украли для важного дела. Взамен певица получила уникальные способности, которые позволяют ей исцелять других людей. Причем, Лель считает, что может убирать боль и страдания даже на дистанции, не соприкасаясь с другим человеком.