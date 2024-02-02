„Мастер и Маргарита“. Как развивался скандал вокруг фильма, который задумывался в одной реальности, а вышел совсем в другой

Недовольство авторов канала вызвал актерский состав фильма — Мастера и Маргариту в нем сыграли осудившие войну в Украине Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а на некоторые роли были приглашены иностранцы — Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль, а Понтия Пилата — датчанин Клас Банг. Особенно авторов возмутило, что роль Иешуа сыграл британский и израильский актер русского происхождения Аарон Водовоз.

„Немного режет глаз читать, что очередная фильма „Мастер и Маргарита“ — наша. Не совсем, как бы“, — писал один из таких каналов.

Еще до выхода фильма в прокат о нем начали писать в негативном ключе так называемые Z-каналы в телеграме. Первые посты вышли в каналах с небольшой аудиторией, которые „отрабатывают“ культурную повестку.

Михаил Локшин, который живет в Лос-Анджелесе, приезжал в Россию на съемки фильма и после их завершения в конце 2021 года уехал обратно в Америку. В постпродакшне фильма он участвовал уже из Америки, а в Россию с тех пор не возвращался. На премьере фильма его тоже не было. Фурор в московском кинотеатре „Октябрь“ произвел появившийся на красной дорожке вместе с актерами фильма семилетний мейн-кун Кеша, который сыграл роль кота Бегемота.

24 февраля 2022 года Россия начала войну против Украины. После этого Universal покинула Россию, как и многие другие западные компании. Премьера должна была состояться в начале 2023 года, но — в том числе из-за ухода дистрибьютора, — выход картины пришлось перенести на конец января 2024 года.

Дистрибьютором „Мастера и Маргариты“ изначально должна была стать компания Universal. В начале февраля 2022 года Universal Pictures Russia опубликовала трейлер фильма, который тогда еще назывался „Воланд“. Изменить первоначальное название создатели проекта решили позже.

Над „Мастером и Маргаритой“ Локшин начал работать в 2020 году. Сценарий он писал вместе с Романом Кантором, с которым они вместе работали над „Серебряными коньками“ и который ранее работал над сериалом „Эпидемия“ — права на него тоже выкупил Netflix.

Для Михаила Локшина „Мастер и Маргарита“ стал вторым полнометражным фильмом в качестве режиссера, до этого он снял картину „Серебряные коньки“. Права на нее купил Netflix и „Серебряные коньки“ стали первым российским проектом, вышедшим на платформе под брендом Netflix Originals.

Локшина, впрочем, вряд ли можно упрекнуть в желании поражения „своим солдатам“ — у него гражданство США, он родился в Америке, хоть и переехал ребенком в Россию с родителями — супруги Арнольд и Лорен Локшин, американские ученые-биологи в 1986 году попросили у СССР политическое убежище.

„У меня к вам вопрос. Имеет ли право мразь, русофоб и тварь, желающая поражения своим солдатам и своей стране, транслировать свои мысли через свои произведения искусства?“ — задавался вопросом канал „Пояснительная бригада выехала“.

В телеграм-канале пропагандиста Тиграна Кеосаяна пожертвование украинским режиссерам превратилось в „донаты ВСУ“: „Если инфа о том, что Михаил Локшин, режиссер фильма „Мастер и Маргарита“, вышедшего в прокат и снятого на бюджетные деньги, донатил на ВСУ и выступает с антироссийских позиций правда — надо серьезно садиться и что-то решать со всей этой ситуацией — начиная с продюсеров и заканчивая правоохранительными органами“.

„Режиссер ленты — ярый русофоб и заукраинец по имени Михаил Локшин, который не стесняется „сидеть на двух стульях“: снимать для ненавистных ему русских и отправлять деньги Киеву“, — написал через два дня после премьеры фильма канал „Мир сегодня с „Юрий Подоляка“ (более 2,7 млн подписчиков), сопроводив пост скринштом из фейсбука, из которого следует, что Локшин поучаствовал в кампании по сбору средств для украинских режиссеров. На данный момент режиссер закрыл свои соцсети, и его старые посты не доступны для просмотра.

Режиссер Михаил Локшин выступил против войны в Украине и не скрывал своих взглядов. Z-каналы обнаружили его антивоенные посты и разобрали их на скриншоты.

Уже после премьеры с критикой на фильм обрушились крупные Z-каналы с миллионной аудиторией, а затем подключились и известные российские пропагандисты.

„Это „наши“ в главных ролях (во всех главных ролях)“, — констатируют авторы канала. Здесь же они обращают внимание, что режиссер Локшин — американец, и из 1,2 млрд рублей бюджета фильма (такую сумму называли создатели проекта) 500 млн выделил государственный Фонд кино.

На следующий день „серийный доносчик“ Виталий Бородин, известный написанием доносов на знаменитостей, попросил Генпрокуратуру проверить Локшина на предмет дискредитации российской армии и финансирования ВСУ.

Движение „Зов народа“ в понедельник направило главе Следственного комитета и директору ФСБ обращения с требованием возбудить против Локшина уголовное дело, „внести в список террористов и экстремистов, а также отрезать все пути заработка в России“.

„Нет, вообще не ладно, мы так к этому не относимся“, — ответила ему Маргарита Симоньян.

„Сейчас все обсуждают одного режиссеришку, который снял частично на американские, частично на, почему-то, государственные деньги снял великое произведение русского классика, не хочу называть какое. При этом в такой остропамфлетной, антисоветской, антироссийской теме, — заявил пропагандист Владимир Соловьев в эфире „России 1“, повторив тезис Тиграна Кеосаяна о том, что Локшин якобы донатил ВСУ. — И мы так к этому относимся: ну ладно. Серьезно? Серьезно — да ладно, да пустяки?“.

На фоне скандала продюсерская компания „Марс Медиа“, работавшая над производством фильма, сделала заявление, в котором подчеркивалось, что Локшин — гражданин США, и что после окончания съемок он, „закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США“. „Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма“, — заявили в компании.

„Занятно, что компания „Марс Медиа“, которая занималась продюсированием фильма, не обратила внимания или же проигнорировала, что дает заработать русофобу, который открыто поддерживает врага“, — писал провластный канал Readovka.

„К Мише никаких претензий. Просто он не любит российский империализм, хотя с американским уживается. Это его выбор. А вот от российского кинематографического начальства просто иной раз тошнит“, — писал телеграм-канал „Захар Прилепин“.

Z-блогеры ополчились и на российский Минкульт, выделивший фильму деньги и выдавший прокатное удостоверение, а также на продюсеров картины.

Сам Локшин сказал Би-би-си, что не хочет публично комментировать скандал вокруг фильма.

„Вся индустрия была готова интегрироваться“

Когда создатели „Мастера и Маргариты“ начинали работу над проектом, Россия была заинтересована в международном сотрудничестве, вспоминает в разговоре с Би-би-си Иван Филиппов, российский кинопродюсер и автор телеграм-канала „На Zzzzzападном фронте без перемен“.

„Вся индустрия была готова интегрироваться, и для этого были возможности. Обсуждался и Netflix, и другие платформы, и совместный продакшн, появлялись российские сериалы, которые покупали иностранные партнеры и платформы“, — рассказывает он (собеседник Би-би-си в проекте никак задействован не был).

„Мастер и Маргарита“ начинался именно как международный проект, „который ориентирован на международный прокат, и с бюджетом, который ориентирован на международный прокат, на продажи международным онлайн-платформам, — продолжает Филиппов. — Это был такой флагманский проект, который стал, собственно, жертвой войны. Он оказался заперт в России“.

„До войны выход на международный рынок был отдельной темой для людей из российской киноиндустрии. Вся эта история, что сейчас российские кино и сериалы начнут преодолевать границы более успешно, чем раньше, была очень важной. Но война ее похоронила“, — объясняет Филиппов.

Возмущение Z-блогеров он связывает с тем, что у них самих за два года войны не случилось ни одного успеха на „культурном фронте“: „Не появилось книги, которая бы заменила Акунина, нет кино, которое бы собрало бюджет, нет сериала, который был бы заметен, нет музыки, кроме Шамана, а Шамана любят не все Z-блогеры“.