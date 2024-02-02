„Новые облака“: Русская литература Эстонии вышла в новом свете

Свежий номер насчитывает больше 30 публикаций. Это поэзия, проза, критика, публицистика авторов из Эстонии. Также в журнале представлены переводы с эстонского и других языков. Отдельно обращает на себя внимание рубрика „Первый полет“, предоставляющая площадку начинающим авторам. Кроме того, в журнале есть материалы о кино, музыке и визуальном искусстве.

Новым оформлением журнал обязан таллиннскому художнику и дизайнеру Дмитрию Маконнену. С этого номера он также будет вести в „Новых облаках“ арт-раздел. Главный редактор издания – поэт и переводчик Игорь Котюх. Редактор отдела прозы – поэт и прозаик П. И. Филимонов.

„Новые облака“ выходят с января 2007 года. Источником вдохновения для журнала является первое литературное издание на русском языке – вышедший в 1920 году „еженедельник литературы, искусства и жизни“ „Облака“. Электронный журнал „Новые облака“ работает, прежде всего, с авторами из Эстонии.

Ознакомиться с новым выпуском журнала можно ЗДЕСЬ.