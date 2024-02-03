Российский миллиардер Рыболовлев проиграл суд в США. Он обвинял Sotheby’s в завышении цен на искусство

Рыболовлев, который более 10 лет не живет в России, утверждал, что Sotheby’s помогал швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье продавать ему многомиллионные произведения искусства по завышенным ценам.

Как сообщает агентство Reuters, для принятия решения присяжным понадобилось менее дня — при том, что процесс по этому делу продолжался около трех недель.

Как недавно рассказывал на сайте Русской службы Би-би-си журналист Владимир Козловский, во время суда рассматривалась продажа картины „Спаситель мира“, приписываемой кисти Леонардо да Винчи. Его Бувье приобрел у Sotheby’s за 83 млн долларов и тут же перепродал Рыболовлеву более чем за 127 млн.

Впрочем, в результате сделка со „Спасителем мира“ оказалась для Рыболовлева крайне выгодной. Позже миллиардер продал ее на аукционе Christie’s за 450,3 млн долларов, что стало рекордной суммой, выплаченной за произведение искусства на аукционе.

Истец утверждал, что Бувье, которого он считал своим консультантом и брокером, был на самом деле и торговцем произведениями искусства и перепродавал их уроженцу Перми с большой наценкой, напоминал Владимир Козловский.

Адвокат Рыболовлева Дэниэл Корнштейн сказал, что в результате рассмотрения дела истцы „достигли цели и пролили свет на недостаток прозрачности, который остается серьезной проблемой для рынка искусства“. „Из-за подобной завесы тайны было трудно доказать обвинения в пособничестве и подстрекательстве в этом сложном деле о мошенничестве“, — сказал Корнштейн.

В свою очередь представители Sotheby’s назвали решение суда подтверждением того, что аукционный дом придерживается высочайших профессиональных и этических стандартов. Они также отметили, что Рыболовлев не предоставил никаких доказательств мошенничества.

Изначально в исковом заявлении Рыболовлева фигурировали 38 произведений искусства, которые были проданы при посредничестве Бувье. Однако судья на процессе по разным юридическим причинам отмел большинство из них, оставив всего четыре позиции, в том числе „Спасителя мира“.

Бувье категорически отвергал претензии Рыболовлева. Его адвокаты говорили ресурсу Artnet News, что „обвинения, прозвучавшие в адрес Бувье в ходе судебных заседаний в Нью-Йорке, уже были отвергнуты властями по всему миру“.