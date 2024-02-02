Бесплатно! В центре культуры „Линдакиви“ покажут бесплатный детский спектакль „Дочь волшебника“

„Поход в театр – один из способов развить у детей интерес и понимание культуры. Наша цель – предложить жителям, включая детей, качественный досуг. С помощью развивающих спектаклей мы хотим подарить детям как разнообразие, так и пищу для размышлений“, – сказала старейшина района Лансамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что в скором времени состоится детский спектакль и на русском языке.

В пятницу, 16 февраля, в 18 часов в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я. Коорти, 22) состоится детский спектакль Võluri tütar („Дочь волшебника“). Спектакль продлится ориентировочно один час. На спектакль приглашаются дети от 2 до 8 лет.

„Дочь волшебника“ — это кукольный спектакль о необычных людях. Девочка по имени Манну, которая любит сидеть в парке возле своего дома и размышлять о жизни, встречает загадочное и непохожее на других существо. С этого момента для Манну и многих других героев истории начинаются своеобразные приключения. Возникает множество вопросов, и находится множество ответов. Как мы должны относиться к разным людям? Имеет ли значение внешняя красота, и изменит ли она нашу внутреннюю сущность? Зрителей ждут колоритные персонажи, оригинальная музыка и яркая сценография.

Необходима предварительная регистрация, которую можно пройти по телефону 645 7700 или по ссылке https://forms.gle/b4SCct5dt3Z4Zb2q6. Каждого участника, включая детей, необходимо регистрировать отдельно.