ФОТО | Смело! Эстонская певица появилась на красной дорожке в полностью прозрачном платье и пикантном белье

Номинированная в категориях лучший дебютный альбом и лучшая певица года Ан-Марлен решилась прийти на красную дорожку в Unibet Arena в откровенном образе. Девушка надело платье из прозрачной черной ткани, под которым было крайне сексуальное и необычное нижнее белье.

Певица дополнила образ переливающимися на свету колье и серьгами, а также необычной сумочкой с ручкой из колючей проволоки. В любом другом случае все внимание было бы на аксессуарах - но в данном случае с этим платьем ничто не может соревноваться!