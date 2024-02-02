02.02.2024, 16:30
ФОТО | Смело! Эстонская певица появилась на красной дорожке в полностью прозрачном платье и пикантном белье(7)
ФОТО: EMA
В четверг вечером прошло главное событие эстонской музыкальной индустрии - Estonian Music Awards 2024. Звезды шоу-бизнеса блистали на красной дорожке, но среди них отличилась молодая певица Ан-Марлен.
Номинированная в категориях лучший дебютный альбом и лучшая певица года Ан-Марлен решилась прийти на красную дорожку в Unibet Arena в откровенном образе. Девушка надело платье из прозрачной черной ткани, под которым было крайне сексуальное и необычное нижнее белье.
Певица дополнила образ переливающимися на свету колье и серьгами, а также необычной сумочкой с ручкой из колючей проволоки. В любом другом случае все внимание было бы на аксессуарах - но в данном случае с этим платьем ничто не может соревноваться!