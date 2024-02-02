Кейт Миддлтон ждет долгий путь к выздоровлению — ограничения принцессы опубликовали в cети(1)
Накануне Кейт Миддлтон выписали из больницы и доставили домой. Теперь ей придется учиться вести дела, не вставая с кровати, поскольку любая нагрузка помешает восстановлению, пишет Woman.
Кейт Миддлтон регулярно посещает официальные мероприятия и никогда надолго не пропадает из поля зрения поклонников. Однако в начале 2024 года что-то случилось. Британцы задавались вопросом, почему уже несколько недель принцесса Уэльская не выходит в свет. Ожидалось, что 14 января она вместе с мужем появится на свадьбе принца Брунея, однако торжество прошло без важных гостей.
Как выяснилось чуть позже, причина ее отсутствия очень серьезная. В середине месяца королевский дворец выступил с официальным обращением, где сообщил о недавней операции Кейт на брюшной полости. Народ убедили, что хирургическое вмешательство было плановым и поводов для переживаний нет.
Диагноз Миддлтон держали в тайне. Известно было лишь то, что принцессу госпитализировали 16 января, и она должна была пробыть в лондонской клинике около двух недель. Так и случилось. Накануне она вернулась домой в коттедж Аделаиды в Виндзоре к мужу, троим детям — 10-летнему Джорджу, 8-летней Шарлотту и 5-летнему Луи — и продолжила восстанавливаться под присмотром специалистов.
Как сообщают инсайдеры Daily Mail, супруга Уильяма хочет как можно скорее вернуться к работе, но, по словам врачей, она вряд ли появится на публике ближайшие несколько месяцев:
„Кейт может выполнять любую необходимую работу, не вставая с постели, а ее возвращение к официальным обязанностям зависит от медицинской консультации ближе к назначенному времени“.
Ради ухода за женой принц Уильям пока тоже взял отпуск и возложил на себя дополнительные родительские обязанности, поскольку Кейт заниматься детьми не в состоянии. Однако главе семейства будет не так сложно, так как ему на помощь пришла верная няня Мария Тереза Туррион Борралло, которая рядом с ними с момента рождения первенца. Старший брат Гарри вернется к своим королевским обязанностям, как только самочувствие супруги улучшится.
„Наследник престола — отличный отец, его регулярно видят у ворот школы ’’Ламбрук’’ в Беркшире. Уильяма не слишком беспокоит это, он хорошо справляется с воспитанием детей“, — сообщают знакомые пары.
Однако поклонников монаршей семьи всерьез беспокоят новости о долгом процессе восстановления Миддлтон. Они означают, что хирургическое вмешательство было серьезнее, чем говорилось ранее в заявлении. Пациентам после инвазивной операции врачи рекомендуют постельный режим или сидячее положение, чтобы избежать переутомления мышц. Возвращаться к активному образу брюнетка будет постепенно, а за ее самочувствием будут постоянно наблюдать медики.
„После серьезной операции с большим разрезом требуется два-три месяца, чтобы пациент мог комфортно передвигаться. Восстановление проходит быстрее, если операция лапароскопическая, то есть, сделана через небольшие проколы. Также может потребоваться два года, чтобы прочность брюшной стенки вернулась к прежнему состоянию“, — цитирует таблоид эксперта.
После такой серьезной абдоминальной операции Кейт настоятельно рекомендовали избегать любых нагрузок: поднимать что-либо тяжелее, чем вес полного чайника (примерно 2 килограмма), ей запрещено. Если показатели будут улучшаться, то со временем ей разрешат выполнять простые упражнения, сидеть и стоять для наращивания силы. Также, вероятнее всего, потом принцессу можно будет заметить на ежедневных прогулках — это необходимая мера восстановления в течение последующих двух-трех месяцев.