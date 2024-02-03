Михаил Ефремов сможет выйти на свободу уже этой весной
Советский и российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии Белгородской области, может выйти на свободу условно-досрочно уже через полтора-два месяца, рассказал изданию SHOT Иван Охлобыстин.
В марте этого года у артиста появится возможность подать соответствующую заявку.
Актер Иван Охлобыстин выразил большую надежду, что специальная комиссия позволит Михаилу Ефремову освободиться из заключения условно-досрочно.
“Миша в периоде внутреннего осознания, он очень многое переосмыслил. Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня. Вряд ли он будет играть комедийные роли, потому что он сейчас другой. Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссёр и актёр лишним не бывает. Будем молиться“, — сказал Охлобыстин.
Михаил Ефремов уже три года отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области — за смертельное ДТП, которое он устроил 8 июня 2020 года в Москве.
10 ноября 2023 года актёр отметил в тюрьме свой 60-летний юбилей.