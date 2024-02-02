ЛГБТ-фестиваль Q-Space в Нарве поднимет темы, которые обычно замалчиваются
17 и 18 февраля 2024 на фестивале ЛГБТК+ культуры Q-Space в Нарвской арт-резиденции (NART) пройдут мероприятия, которые поднимают темы положения русскоязычного квир-сообщества в Эстонии, принятия трансперсон. На площадке можно будет купить первый в стране сборник квир-комиксов на эстонском и русском языках How Much Queer Work.
На протяжении двух дней в Нарве помимо показов фильмов будут обсуждаться самые разные темы. На встречах с режиссёрками, специалистами по образовательным вопросам, политиками и жителями Нарвы, как из сообщества, так и широкого общества, фестиваль Q-Space создаст пространство для понимания и диалога, а также для планов на будущее.
Открытый микрофон о потребностях квир-сообщества Нарвы
„ЛГБТК-люди Нарвы: мы здесь!“ Так называется встреча с теми, кому важно обсудить такие вопросы, как места встреч квир-людей, каминг-аут, можно ли жить в Нарве безопасно, если ты открытая квир-персона, или надо обязательно переезжать в крупный город или скрывать свою идентичность? Какие тактики существуют и что мы можем изменить совместными усилиями для безопасности и принятия в Нарве?
В дружественном и принимающем пространстве организаторки предлагают поделиться идеями при участии опытной ведущей - гештальт-терапевта Алефтины Шаульской.
Для участия в воркшопе необходимо заполнить форму регистрации. Количество мест ограничено - 30. Регистрация открыта до 10 февраля 2024.
18 февраля, 16:00–17:20, NART, Йоала, 18.
Гендерная идентичность и информированность общества о трансгендерности
Часто о трансгендерности бытуют мифы и заблуждения. Из-за этого транслюди сталкиваются с непониманием и травлей, а риск оказаться на улице для трансперсон является самым высоким в ЛГБТК-сообществе. Об этом же говорят высокие показатели суицидов среди трансгендерных людей, если они сталкиваются с систематическим отвержением.
О борьбе за свою жизнь расскажет бельгийский фильм программы „Лола у моря“. У аудитории Q-Space будет возможность обсудить этот фильм и вопросы трансгендерности с двумя спикерками - Сарой Аруметса, аспиранткой Таллиннского университета, и Сашей Милякиной, научной сотрудницей Тартуского университета и квир-активисткой.
17 февраля, 19:20–21:50, NART, Йоала, 18.
Сборник квир-комиксов How Much Queer Work на русском и эстонском языках
Q-Space собрал и перевёл на русский и эстонский языки антологию квир-комиксов How Much Queer Work, рассказывающих об опыте квир-людей из разных стран: Финляндии, Германии, Хорватии, России, США и других стран. Это уникальный сборник, состоящий из веселых, грустных, придуманных и реальных историй. Художница Виктория Ломаско нарисовала комикс про российский ЛГБТ-кинофестиваль „Бок о Бок“, финский художник Олли Хиетала - о способах принятия своей гомосексуальности. Другие автор_ки сборника, такие как Дженифер Кэмпер, Джастин Холл, Ховард Круз - считаются культовыми первопроходцами в жанре квир-комиксов.
Комиксы How Much Queer Work на русском и эстонском можно будет купить на площадке NART, а после фестиваля - в социальных сетях организации.
Билеты: 5 евро за 1 сеанс (полный билет), 4 евро (льготный), вход для беженцев бесплатный.
Продажа билетов осуществляется через сайт Fienta с 26 января, а также непосредственно в дни фестиваля на площадке NART.
Все фильмы демонстрируются с субтитрами на эстонском, английском, русском языке, беседы и дискуссии ведутся на русском и английском языках.