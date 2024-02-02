02.02.2024, 15:02
Эстонская певица Лийс Лемсалу призналась в том, что скрывала годами: она уже давно обручена
ФОТО: | Erakogu
В конце января журнал Kroonika отметил, что у певицы Лийс Лемсалу на фотографиях в социальных сетях появилось кольцо на том безымянном пальце. Теперь девушка призналась, что действительно обручена, но эту тайну хранила уже несколько лет.
Избранником Лийс является Карл-Эрик Коду. Об их отношениях стало известно еще в 2017 году, но певица решила держать подробности своей личной жизни при себе и сосредоточилась на продвижении своей музыки. Однако прошлым летом она поделилась счастливой новостью о том, что родила ребенка. Осенью Лийс сообщила, что у нее родился первенец - мальчик. Имя малыша пока не разглашается.