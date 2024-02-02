Эстонская певица Лийс Лемсалу призналась в том, что скрывала годами: она уже давно обручена

Избранником Лийс является Карл-Эрик Коду. Об их отношениях стало известно еще в 2017 году, но певица решила держать подробности своей личной жизни при себе и сосредоточилась на продвижении своей музыки. Однако прошлым летом она поделилась счастливой новостью о том, что родила ребенка. Осенью Лийс сообщила, что у нее родился первенец - мальчик. Имя малыша пока не разглашается.

Теперь выяснилось, что задолго до рождения малыша в их семье произошло еще одно прекрасное событие - Карл-Эрик сделал Лийс предложение. „Да, это правда. Этот прекрасный момент на самом деле произошел еще в октябре 2021 года, и мы действительно очень счастливы“, - рассказывает Лийс Kroonika. Судя по соцсетям певицы, в том месяце она также выпустила сингл „Sweetness“, отпраздновала свой 29-й день рождения и посетила Мадейру.