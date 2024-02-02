Шоубиз
02.02.2024, 17:27

Андрею Данилко пожизненно запретили въезд в ОАЭ

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49639257
49639257
ФОТО: ANP | Vida Press

Артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, заявил о том, что ему пожизненно запретили въезд в ОАЭ.

По словам Андрея Данилко, официальная причина решения не указана ни в одном документе. Но он уверен, что это было сделано по просьбе Кремля, пишет strana.ua.

“Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов – это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести“, — заявил Данилко.

Напомним, что в ОАЭ также оштрафовали на 100 тыс. дирхам (более 1 млн грн) российского комика Максима Галкина, который поддержал Украину. И не пустили в Дубай рэпера Моргенштерна, хотя он жил там в последнее время.

По данным Bloomberg, МИД РФ занялся на системной основе российских оппозиционных артистов за рубежом.Но, как видим по Данилко, не только российских.

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