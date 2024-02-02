Андрею Данилко пожизненно запретили въезд в ОАЭ

“Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов – это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести“, — заявил Данилко.