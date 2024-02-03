Сидящей в СИЗО Елене Блиновской отказали в свиданиях с мужем

Крупная налоговая задолженность обернулась для блогера Елены Блиновской серьезными последствиями. Из-за того, что она нарушала предписанный домашний арест, суд удовлетворил прошение следствия ужесточить меру пресечения. В результате 22 января 2024 года Елену отправили в СИЗО на три месяца.

Несмотря на отбывание наказания, долг Блиновской продолжает расти. Эта сумма увеличивается каждый день на 500 тысяч рублей из-за наложенных пени. Адвокат знаменитости Наталия Сальникова уже объяснила, что заплатить полтора миллиарда рублей Елена не может, потому что все банковские счета арестованы.

Недавно стало известно, что заключение в СИЗО сильно ударило по психологическому состоянию звезды. Она отказывается от еды и не общается с сокамерницами. А накануне ей даже отказали в свидании с мужем.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, на данный момент Блиновской доступна коммуникация с внешним миром только по почте, но письма ей пока не приходили. 24 января адвокат бизнесвумен направил несколько ходатайств с просьбой разрешить звонки и встречи с родственниками. Обычно рассмотрение заявления занимает три дня, но по истечению этого времени ответ так и не пришел, а это автоматически означает отказ.

По информации источников, состояние Блиновской в СИЗО оценивается как удовлетворительное — она старается держать себя в руках и прекрасно осознает происходящее.

Одно понятно точно: в следственном изоляторе многодетной матери непросто приспосабливаться к совершенно другим условиям жизни.