Ты точно знаешь ее песни: Танита Тикарам едет в Таллинн с лучшими хитами

Tanita Tikaram – британская поп/фолк/джаз-певица и автор песен, лауреат многих престижных музыкальных наград. На ее счету девять студийных альбомов, а хиты долгое время удерживали верхние строчки мировых хит-парадов.

Танита Тикарам дебютировала в музыкальной индустрии в 19 лет, когда выпустила свой дебютный альбом „Ancient Heart“, который мгновенно завоевал сердца публики и принес Таните всемирное признание. Следующие альбомы не только подтвердили ее музыкальный талант, но и продемонстрировали эволюцию Таниты-артистки, что позволило ей создать уникальный звук, который отличался от общепринятых стандартов.