Деми Мур поделилась новой фотографией с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

На фотографии бывшие супруги стоят со своей дочерью Таллулой, которая обнимает родителей. По всей видимости, фотография на праздновании дня рождения дочки.

О страшном диагнозе Уиллиса впервые стало известно весной 2022 года - у актера развилась лобно-височная деменция. Состояние актера ухудшается день ото дня: он больше не может читать, практически не говорит и не узнает родных.