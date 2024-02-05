05.02.2024, 12:00
Деми Мур поделилась новой фотографией с тяжелобольным Брюсом Уиллисом
ФОТО: | Vida Press
Актриса Деми Мур опубликовала в Instagram новую фотографию с Брюсом Уиллисом. Снимок был сделан на праздновании дня рождения одной из их дочерей.
На фотографии бывшие супруги стоят со своей дочерью Таллулой, которая обнимает родителей. По всей видимости, фотография на праздновании дня рождения дочки.
„Осыпаем нашу Таллулу любовью в день ее 30-летия“, – написала Деми Мур.
О страшном диагнозе Уиллиса впервые стало известно весной 2022 года - у актера развилась лобно-височная деменция. Состояние актера ухудшается день ото дня: он больше не может читать, практически не говорит и не узнает родных.