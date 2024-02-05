Рак, кома и даже пластика: последние слухи о здоровье Кейт Миддлтон

Представители королевской семьи не стали озвучивать диагноз 42-летней Кейт, лишь скупо отметили, что ей прооперировали живот. Также было сказано, мол, принцесса приступит к работе не раньше Пасхи.

„Она ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание оберегать своих детей от ненужных слухов и желание оставить личную медицинскую информацию конфиденциальной. Принцесса Уэльская хочет извиниться перед всеми, кого это касается, за то, что ей приходится отложить свои предстоящие встречи. Она с нетерпением ожидает восстановления и возвращения на работу как можно большего числа сотрудников“, — говорилось в официальном обращении Кенсингтонского дворца.

В данное время Миддлтон находится дома, рядом с ней дежурят лучшие врачи. Все это порождает массу слухов о ее состоянии. К примеру, есть люди, считающие, что Кейт борется с онкологическим заболеванием, другие уверены — она сделала пластику, в частности, речь идет о подтяжке лица.

А буквально на днях телеведущая Конча Кальеха, перу которой принадлежит книга о принцессе Диане, заявила на крупном новостном канале Испании, мол, принцесса Уэльская находилась в коме… „Были серьезные осложнения, которых врачи не ожидали, потому что операция прошла хорошо, но послеоперационный период прошел не по плану“, — поделилась Кальеха.

Данные слова были тут же опровергнуты окружением Кейт Миддлтон. „Это полная чушь. Эта женщина даже не предпринимала попыток проверить факты из того, что она сказала. По сути, это полностью выдумка, и я постараюсь быть вежливым: все, что было сказано — абсолютно не так“, — пояснили представители королевской семьи.

Поклонники Кейт надеются, что с ней все в порядке, и в скором времени в прессе появятся новые фотографии цветущей принцессы.