Культура
05.02.2024, 11:05

Театр теней и легенды древнего Китая: в Русском театре показывают спектакль для детей „Желтый аист“

 
ФОТО: Vene Teater

2 февраля в 11.00 в Русском театре прошёл первый показ спектакля для самых маленьких „Желтый аист“. Эта китайская сказка появилась в репертуаре театра в рамках театрального проекта „С миру по сказке“, приуроченного к Году культурного многообразия.

В течение всего 2024 года команда Русского театра будет знакомить юных зрителей со сказками разных народов мира, их национальными традициями и особенностями.

Сцена RING на время спектакля превратится в китайский чайный дом. С настоящей чайной церемонии, о которой не только рассказывают, но и показывают традиционный процесс и даже предлагают возможность попробовать аутентичный китайский напиток, начинается постановка. А затем перед зрителями появятся герои национальной сказки „Желтый аист“, действие которой и происходит в чайном доме.

Знаменитый театр теней, традиционная музыка, легенды древнего Китая - в спектакле для детей „Желтый аист“ в Русском театре.

  • В ролях: Карин Ламсон и Александр Домовой

  • Режиссер: Даниил Зандберг

  • Больше информации - здесь.

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