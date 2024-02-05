Театр теней и легенды древнего Китая: в Русском театре показывают спектакль для детей „Желтый аист“

В течение всего 2024 года команда Русского театра будет знакомить юных зрителей со сказками разных народов мира, их национальными традициями и особенностями.

Сцена RING на время спектакля превратится в китайский чайный дом. С настоящей чайной церемонии, о которой не только рассказывают, но и показывают традиционный процесс и даже предлагают возможность попробовать аутентичный китайский напиток, начинается постановка. А затем перед зрителями появятся герои национальной сказки „Желтый аист“, действие которой и происходит в чайном доме.