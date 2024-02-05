Театр теней и легенды древнего Китая: в Русском театре показывают спектакль для детей „Желтый аист“
2 февраля в 11.00 в Русском театре прошёл первый показ спектакля для самых маленьких „Желтый аист“. Эта китайская сказка появилась в репертуаре театра в рамках театрального проекта „С миру по сказке“, приуроченного к Году культурного многообразия.
В течение всего 2024 года команда Русского театра будет знакомить юных зрителей со сказками разных народов мира, их национальными традициями и особенностями.
Сцена RING на время спектакля превратится в китайский чайный дом. С настоящей чайной церемонии, о которой не только рассказывают, но и показывают традиционный процесс и даже предлагают возможность попробовать аутентичный китайский напиток, начинается постановка. А затем перед зрителями появятся герои национальной сказки „Желтый аист“, действие которой и происходит в чайном доме.
Знаменитый театр теней, традиционная музыка, легенды древнего Китая - в спектакле для детей „Желтый аист“ в Русском театре.
В ролях: Карин Ламсон и Александр Домовой
Режиссер: Даниил Зандберг
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