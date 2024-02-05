ФОТО | „На Аллу Пугачеву похожа“: Ксения Собчак кардинально поменяла имидж(1)
Ксения Собчак поразила поклонников фото в абсолютно новом образе. Мы привыкли видеть телеведущую исключительно блондинкой, но она решилась на эксперимент, результаты которого приятно удивили, пишет Womanhit.
„Никогда не хотела стать темнее, чем есть, но ради дела — стала! Как вам?“, — обратилась Ксения к поклонникам, опубликовав фото с темными волосами. И если обычно любой новый лук вызывает кучу хейта, то на этот раз, на удивление, почти все признали, что такая Собчак им нравится.
Правда, мнения о том, на кого она стала похожа, разделились. „На Аллу Пугачеву похожа“, „Почти Мадонна“, „Чем-то стала схожа с актрисой Екатериной Волковой“, „Немного Елена Воробей проскальзывает“, „Инстасамка на максималках“, „Какая-то бразильская красотка“, — такими комментариями забросали телеведущую поклонники.
Новый образ явно понадобился Ксении для очередного проекта. Но что это за проект, она пока раскрывать не стала, продолжая держать интригу.