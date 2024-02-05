Шоубиз
05.02.2024, 15:00

ФОТО | „На Аллу Пугачеву похожа“: Ксения Собчак кардинально поменяла имидж

 (1)
1017006271
1017006271
ФОТО: Dmitriy Kandinskiy | Shutterstock

Ксения Собчак поразила поклонников фото в абсолютно новом образе. Мы привыкли видеть телеведущую исключительно блондинкой, но она решилась на эксперимент, результаты которого приятно удивили, пишет Womanhit.

„Никогда не хотела стать темнее, чем есть, но ради дела — стала! Как вам?“, — обратилась Ксения к поклонникам, опубликовав фото с темными волосами. И если обычно любой новый лук вызывает кучу хейта, то на этот раз, на удивление, почти все признали, что такая Собчак им нравится.

Правда, мнения о том, на кого она стала похожа, разделились. „На Аллу Пугачеву похожа“, „Почти Мадонна“, „Чем-то стала схожа с актрисой Екатериной Волковой“, „Немного Елена Воробей проскальзывает“, „Инстасамка на максималках“, „Какая-то бразильская красотка“, — такими комментариями забросали телеведущую поклонники.

Новый образ явно понадобился Ксении для очередного проекта. Но что это за проект, она пока раскрывать не стала, продолжая держать интригу.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии