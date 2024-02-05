ФОТО | „На Аллу Пугачеву похожа“: Ксения Собчак кардинально поменяла имидж

„Никогда не хотела стать темнее, чем есть, но ради дела — стала! Как вам?“, — обратилась Ксения к поклонникам, опубликовав фото с темными волосами. И если обычно любой новый лук вызывает кучу хейта, то на этот раз, на удивление, почти все признали, что такая Собчак им нравится.