Звездный состав на сцене Таллинна: Гудков, Паль, Муся Тотибадзе, группа „СБПЧ“ и другие представят „Потерянное зеркальце“

Это сказочное представление для взрослых и детей (от 6 лет) о приключениях ручного зеркальца с осколком звезды на рукоятке. Оно ускользает от воров и бродяг, ведет беседы с Трюмо и Русалкой-профессором, попадает в плен Птицы-ныряльщицы, всегда оказываясь в самых неожиданных местах. И, конечно же, зеркальце волшебное: оно отражает радости и переживания, отчаяние и надежду, отторжение и любовь, и помогает своим обладателям увидеть осуществление больших и невозможных желаний – даже полета в космос.

За время своих странствий и приключений Зеркальце и зрители узнают много нового о себе и окружающем мире – о существовании шоколадного зоопарка, сосисочного ридикюля, котят-садовников и многое другое. И главную истину – необязательно быть волшебным, чтобы с тобой приключилось что-то волшебное!

Все действие постановки развернется на фоне видео декораций с иллюстрациями Павла Пепперштейна, писателя и художника, по мотивам произведения которого создано это представление.

Костюмы для спектакля, сюрреалистичные и „очень буквальные“, создавала команда из нескольких стран под руководством художников Марии Левиной и Полины Гречко. Музыка к „Потерянному зеркальцу“ написана группой СБПЧ – это знакомый слушателям одноименной аудиосказки материал, а также композиции, созданные специально для спектакля. Они будут исполнены артистами постановки вживую.

Билеты уже доступны к покупке.