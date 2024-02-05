Похудевшая на 20 кг Кристина Агилера с гордостью надела обтягивающее платье

Все говорят: „Оземпик“, „Оземпик“! Но Кристина Агилера уверяет, что худеет исключительно здоровыми методами — занятия с личным тренером (5 дней в неделю по 2 часа) и долгие репетиции концертного тура, а также особая радужная диета. Если честно, верится с трудом, потому что спорт и ПП в ее жизни были всегда, а так фантастически она похудела только сейчас. И гордо продемонстрировала свои результаты на церемонии вручения премии „Грэмми“-2024.

Общую красную дорожку певица пропустила и появилась сразу на сцене, чтобы вручить награду одному из победителей.

Для столь торжественного момента Кристина выбрала обтягивающее платье светло-голубого оттенка с длинным шлейфом. Обратите внимание на ее маникюр — он сделан в тон наряда.

Впрочем, какой маникюр, когда тут такая фигура! Нет, без „Оземпика“ явно не обошлось. Или без хирургического вмешательства, как у стремительно худеющей Келли Осборн.

Кристина Агилера не только похудела, но и как будто помолодела лет на двадцать. Сейчас она выглядит почти так же, как в начале карьеры, когда весь мир подпевал ей Genie in a Bottle.

С уверенностью можно сказать, что Кристина стала одной из главных звезд этой церемонии „Грэмми“. Даже Тейлор Свифт, номинированная сразу на несколько наград, в далеко не самом удачном своем платье (между прочим, Schiaparelli) точно проиграла Агилере в модной битве.