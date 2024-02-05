ВИДЕО | Пугачева и Галкин станцевали на сцене во время концерта Орбакайте

Кристина Орбакайте живет на две страны не первый год. Раньше поклонников это не сильно беспокоило, ведь в США живут ее супруг и дочь. Однако в последнее время ее редкие визиты в Россию стали настораживать. Певица успокаивала всех тем, что приезжала на съемки и посещала различные светские мероприятия: например, недавно в эфир вышли новый сезон сериала „Тест на беременность“ с ее участием и фильм „Любовь-морковь-4“, а перед Новым годом она давала концерты и становилась гостьей звездных вечеринок.

Однако никто не забыл, что за все это время Орбакайте ни разу не делала заявлений о политической ситуации в мире. Z-активисты, потребовали объявить бойкот артистке, потому что она приезжала в Россию только для „пополнения собственного бюджета“ и своими поступками „культивировала эгоизм“. И вскоре дочь Примадонны начала сталкиваться с отменой концертов.

Власти Бурятии запретили ее концерт, запланированный на весну. А гастрольный тур, стартующий 3 марта в Санкт-Петербурге, куда вошли Красноярск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Чита и Хабаровск, на грани срыва.

Сама Кристина свое местонахождение не раскрывает и воздерживается от комментариев, но в Сети накануне появилась информация, что звезда просто уехала за границу и организовала тур по Израилю.

Кто-то опубликовал видео, где Кристина в черном мини-платье с блестками и вышивкой поет для зрителей, а рядом с ней на сцене зажигают Пугачева с Галкиным. Примадонна в сверкающей длинной рубашке, футболке, в облегающих укороченных скинни и кроссовках танцевала под веселый хит, супруг взял ее под руку, и они покружились. А Кристина время от времени с нежностью приобнимала маму.