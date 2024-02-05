ВИДЕО | Неизлечимо больная Селин Дион нашла силы приехать на „Грэмми“ — зал аплодировал стоя

„Я давно испытываю проблемы со здоровьем, и мне нелегко с ними справляться. Мне очень жаль об этом говорить, но я не готова начать свое турне по Европе в феврале“, — рассказала она в эмоциональном обращении к поклонникам.

Прошло больше года, состояние звезды лучше не становится. И все же она нашла силы приехать на церемонию вручения премии „Грэмми“-2024. Певица появилась в самом финале, буквально на несколько минут, чтобы вручить награду в номинации „Лучший альбом года“. Зал приветствовал ее стоя.

На сцене 55-летняя знаменитость появилась в белом платье, поверх которого надела длинное пальто цвета camel. Возможно, это задумка стилиста (кстати, на ней кутюрный Valentino), возможно, Селин Дион настолько слаба, что ей холодно в помещенни без верхней одежды.

„Спасибо всем! Я вас люблю! Те, кому посчастливилось присутствовать на церемонии вручения ’’Грэмми’’, никогда не будут воспринимать как нечто само собой разумеющееся любовь и радость, которые музыка приносит в нашу жизнь. И сейчас мне доставляет огромную честь вручить премию, которую Дайана Росс и Стинг вручили мне 27 лет назад, победительнице этого года“, — произнесла она. И передала статуэтку Тейлор Свифт за ее альбом Midnights.

Тейлор Свифт не смогла сдержать слез. Не только от происходящего в этот момент на сцене, но и от того, что вошла в 66-летнюю историю премии как артист с наибольшим количеством „Грэмми“ за лучший альбом года.

„“Midnights“ — это коллаж интенсивности, взлетов и падений, приливов и отливов. Жизнь может быть темной, звездной, облачной, пугающей, возбуждающей, горячей, холодной, романтичной или одинокой. Прямо как в полночь“, — делилась Тейлор в день презентации этого альбома. А сегодня сообщила, что 19 апреля 2024 года представит новую пластинку, которую, как подозревают многие, она записала в соавторстве с Ланой Дель Рей.