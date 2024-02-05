Хунт знает грязные тайны Рыйвасов? Скандальная блондинка: „Стоит мне сказать одно предложение, и это снимет с меня всю вину“

Осенью 2023 года в Цветочном павильоне в Пирита прошла гламурная вечеринка в честь открытия сезона TV3, на которой присутствовали все сливки эстонского шоубизнеса. Таави и Луиза Рыйвас тоже были приглашены, они приехали вместе, но по ходу вечера Таави стал все больше времени проводить с молодой актрисой Дезиреэ Мумм. Они танцевали вместе, общались наедине, и Таави следил за тем, чтобы у его прекрасной спутницы не заканчивался напиток в бокале.