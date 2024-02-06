„Это выглядит не очень хорошо“. Финны ополчились на Санну Марин по странной причине

На выходных 38-летняя Марин опубликовала в своих соцсетях ряд фотографий с лыжного отдыха в Австрии. На большинстве фото Марин весело проводит время с друзьями, пишет журнал Seiska. Марин сама написала, что была пару дней за границей.

Финские СМИ пишут, что Мари н последнее время очень много путешествует, что вызвало недовольство у ее подписчиков. Например, экс-премьер недавно была во Флориде и Риме. Однако это не понравилось многим ее подписчикам.

„Она только и делает, что путешествует!“ - возмущается один из подписчиков. Это вовсе не единственный комментарий подобного рода: в соцсетях довольно много людей, которых возмущают ее поездки. „Скажи нам, сколько тонн CO2 ты произвела своими путешествиями, каждую неделю бывая в различных уголках мира? Это выглядит не очень хорошо, особенно для поддерживающего зеленый поворот лидера“, - комментирует еще один подписчик.

Однако есть и те, кто встает на ее защиту. Например, кто-то отмечает, что углеродный след Марин - совершенно обычный и не превышает норму. Также отмечается, что Марин вынуждена путешествовать из-за своей работы и ее постоянно зовут в разные страны выступать с речью о своем опыте на посту премьер министра.