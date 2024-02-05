Умер Семьянин, лидер группы Боба Марли The Wailers, отец 41 ребенка

Причем прозвище свое музыкант получил задолго до того, как проявилась его плодовитость: в конечном итоге Барретт стал отцом более 40 детей. По крайней мере, это то их количество, какое удалось определить.
Фэмс - знаковый растафари, автор песен, продюсер, аранжировщик и мультиинструменталист (бас-гитара, гитара, клавишные, перкуссия) и уважаемый наставник молодых.
В первую очередь Семьянин известен как худрук группы Боба Марли The Wailers, продюсер альбомов проекта и аранжировщик. Там Фэмс играл со своим братом Карлтоном.
Помимо Bob Marley & The Wailers на счету Фэмса работа и в таких ценных проектах, как The Hippy Boys и The Upsetters Ли „Скрэтча“ Перри.