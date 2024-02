Умер Семьянин, лидер группы Боба Марли The Wailers, отец 41 ребенка

В первую очередь Семьянин известен как худрук группы Боба Марли The Wailers, продюсер альбомов проекта и аранжировщик. Там Фэмс играл со своим братом Карлтоном.

Помимо Bob Marley & The Wailers на счету Фэмса работа и в таких ценных проектах, как The Hippy Boys и The Upsetters Ли „Скрэтча“ Перри.