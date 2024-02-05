ВИДЕО | Букмекеры прогнозируют Украине самые высокие шансы победить на „Евровидении“

В воскресенье объявили результаты голосования в финале Национального отбора на Евровидение 2024, который состоялся накануне. Согласно подсчетам, на 68-песенном конкурсе Украину представят alyona alyona & Jerry Heil с композицией „Teresa & Maria“.

На официальном сайте песенного конкурса собраны предсказания букмекерских контор относительно тех или иных участников

Так, по состоянию на вечер воскресенья самые высокие шансы (16%) имеет Украина.

Как отмечается на сайте, выигрышный шанс – это преобразование коэффициентов букмекеров в процент шансов на успех для каждого результата.

В то же время следует отметить, что по состоянию на 4 февраля только 10 из 37 стран-участниц представили конкурсные песни, и прогнозы могут меняться.