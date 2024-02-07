22-летняя певица ответила на слухи о романе с 60-летним Меладзе: „Мы сошлись как творческие души“

Экс-участница „ВИА Гры“ заявила, что у них не могло быть никаких романтических отношений, пишет „Газета“.

„Нас с Константином не связывает ничего, кроме музыки. Насколько надо быть сумасшедшим человеком, чтобы верить в то, что с нашей разницей в возрасте возможна какая-то романтическая история. Он талантливейший, гениальнейший человек, с которым мне посчастливилось работать. Мне смешно, когда пишут, что я разбила семью Кости. Мы сошлись с ним как творческие души, и родился прекрасный трек“, — высказалась артистка, отметив, что ей важно публично все объяснить.

В сентябре 2023 года композитор выпустил песню с Тарасовой под названием „Почему я один?“, и поклонники предположили, что в ней прозвучала исповедь артиста. В сети сразу появились предположения о разводе Меладзе с женой экс-солисткой „ВИА Гры“ Верой Брежневой.

Многие обвинили в этом Тарасову, которую продюсер хвалил за внешность, голос и умение хорошо продвигаться по карьерной лестнице.

В октябре 2023 года Брежнева публично подтвердила, что рассталась с Меладзе после восьми лет брака. Она не стала озвучивать причины развода и делиться другими подробностями личной жизни.