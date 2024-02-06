Певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы

38-летняя Татьяна Липницкая (настоящее имя Бьянки) рассказала СМИ, что вчера около шести вечера поехала на маникюр. Когда уже подошла к салону, к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто.

Она закричала так, что „в Минске было слышно“, после чего „похититель“ испугался и убежал. По описанию певицы, мужчина был высоким - около двух метров, в тёмном пуховике, а лицом походил на Чикатило.

Сейчас адвокат певицы решает, будут ли они подавать заявление в полицию. Сама Бьянка обратилась за помощью к психологу, так как теперь не чувствует себя в безопасности и боится одна выходить на улицу.