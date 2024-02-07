В России начали массово отменять концерты Кристины Орбакайте

Концерт певицы Кристины Орбакайте, намечавшийся на 7 марта в Красноярске, отменили, сообщает РИА Новости со ссылкой на концертный зал „Гранд Холл Сибирь“. Там не назвали причины отмены, отметив лишь, что соответствующая информация поступила от организаторов выступления.

Кроме того, концерты Орбакайте отменили в Братске и Иркутске, где певица планировала выступить 10 и 12 марта. Афиши выступления Орбакайте удалены. Причины случившегося не называются.

Кристина Орбакайте отмену своих концертов пока не комментировала.

В январе власти Бурятии объявили, что концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ, планировавшийся на 13 марта, отменен. В министерстве спорта и молодежной политики Бурятии говорили, что Кристина Орбакайте „не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в РФ“, но решение об отмене выступления принято, „учитывая мнение граждан и общественных организаций“. Против концерта Орбакайте в Улан-Удэ выступили активисты бурятской организации „Боевое братство“.

Также общественные организации добиваются, чтобы в Благовещенске отменили концерты Орбакайте, намеченные на 15 и 16 марта. Организатор выступлений Сергей Зайцев, комментируя ситуацию в Благовещенске, заявил, что общественники „занимаются подстрекательством к воспрепятствованию коммерческой деятельности“.

Директор певицы Александр Качан ранее говорил, что не понимает, с чем связана кампания против Орбакайте, и особо отметил, что певица участвовала в новогодних концертах на федеральных каналах.