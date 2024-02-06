Молодая художница из Эстонии о своей идентичности после начала войны: „Я осознанно пыталась избавиться от русскости“(34)
С 12 января по 28 февраля в Нарвской арт-резиденции (NART) проходит выставка Дарьи Морозовой „Стать новой“, посвященная размышлениям, порывам и переживаниям на тему культурной идентичности русскоязычного населения Эстонии. В интервью порталу Bublik художница и куратор выставки - Дарья рассказала, почему эта тема для нее важна и что своей экспозицией она хочет донести до публики.
Дарья Морозова (21) родилась и выросла в Таллинне, окончив русскую школу пару лет назад, поступила на факультет изобразительных искусств в Эстонскую академию художеств (EKA). Дарья является членом Объединения современного искусства молодежи Эстонии (ENKKL). Наибольший интерес для молодой художницы представляют современные проблемы русской идентичности, ассимиляция и одиночество в мире. По словам Дарьи, идея сделать выставку на тему культурной принадлежности у нее зародилась давно. Увидев, что в резиденции начался процесс подачи заявок на проведения выставок, не долго думая, она представила свою кандидатуру. „Нарва— это то самое место, в котором мне было бы интереснее всего поговорить о такой, может быть, сложной теме… И за счёт того, что население Нарвы такое, какое оно есть, - специфичное, мне показалось, что это именно то место, где это стоит сделать“, - объясняет свой выбор Дарья. Молодая художница не только предоставила свои работы галерее, но и полностью организовала пространство экспозиции, впервые попробовав себя в роли куратора.