Молодая художница из Эстонии о своей идентичности после начала войны: „Я осознанно пыталась избавиться от русскости“

Дарья Морозова (21) родилась и выросла в Таллинне, окончив русскую школу пару лет назад, поступила на факультет изобразительных искусств в Эстонскую академию художеств (EKA). Дарья является членом Объединения современного искусства молодежи Эстонии (ENKKL). Наибольший интерес для молодой художницы представляют современные проблемы русской идентичности, ассимиляция и одиночество в мире. По словам Дарьи, идея сделать выставку на тему культурной принадлежности у нее зародилась давно. Увидев, что в резиденции начался процесс подачи заявок на проведения выставок, не долго думая, она представила свою кандидатуру. „Нарва— это то самое место, в котором мне было бы интереснее всего поговорить о такой, может быть, сложной теме… И за счёт того, что население Нарвы такое, какое оно есть, - специфичное, мне показалось, что это именно то место, где это стоит сделать“, - объясняет свой выбор Дарья. Молодая художница не только предоставила свои работы галерее, но и полностью организовала пространство экспозиции, впервые попробовав себя в роли куратора.