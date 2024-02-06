Шоубиз
06.02.2024, 08:16

Бригитте Сюзанне Хунт сделала шокирующие заявления про Рыйвасов и раскрыла, чем занималась с Таави в туалете

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добавлена реакция Таави Рыйваса
Taavi Rõivas, Luisa Rõivas, Brigitte Susanne Hunt
Taavi Rõivas, Luisa Rõivas, Brigitte Susanne Hunt
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia

Блогер и светская львица Бригитте Сюзанне Хунт в своем блоге решилась раскрыть правду о том, что на самом деле произошло осенью на празднике TV3, когда она и экс-премьер Таави Рыйвас уединились в туалете.

Осенью 2023 года в Цветочном павильоне в Пирита прошла гламурная вечеринка в честь открытия сезона TV3, на которой присутствовали все сливки эстонского шоубизнеса. Таави и Луиза Рыйвас тоже были приглашены, они приехали вместе, но по ходу вечера Таави стал все больше времени проводить с молодой актрисой Дезиреэ Мумм. Они танцевали вместе, общались наедине, и Таави следил за тем, чтобы у его прекрасной спутницы не заканчивался напиток в бокале.

Но в какой-то момент Дезиреэ исчезла из поля зрения, и по мере того, как народу на вечеринке становилось меньше, стало очевидно, что Таави переключил свое внимание на Бригитте Сюзанне Хунт. Парочка даже направилась в мужской туалет и пробыла там почти десять минут.

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