06.02.2024, 08:16
Бригитте Сюзанне Хунт сделала шокирующие заявления про Рыйвасов и раскрыла, чем занималась с Таави в туалете(19)
добавлена реакция Таави Рыйваса
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia
Блогер и светская львица Бригитте Сюзанне Хунт в своем блоге решилась раскрыть правду о том, что на самом деле произошло осенью на празднике TV3, когда она и экс-премьер Таави Рыйвас уединились в туалете.
Осенью 2023 года в Цветочном павильоне в Пирита прошла гламурная вечеринка в честь открытия сезона TV3, на которой присутствовали все сливки эстонского шоубизнеса. Таави и Луиза Рыйвас тоже были приглашены, они приехали вместе, но по ходу вечера Таави стал все больше времени проводить с молодой актрисой Дезиреэ Мумм. Они танцевали вместе, общались наедине, и Таави следил за тем, чтобы у его прекрасной спутницы не заканчивался напиток в бокале.