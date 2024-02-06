06.02.2024, 15:30
ФОТО | Таави Рыйвас отмечает день рождения жены Луизы: „Единственная и неповторимая исполнительница главной женской роли"(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Певице и депутату Рийгикогу Луизе Рыйвас исполнилось 37 лет. В честь праздника ее муж и бывший премьер-министр Таави Рыйвас опубликовал в соцсетях кадры семейной идиллии.
„Поздравляю с днем рождения, супермама, железная леди, единственная и неповторимая исполнительница главной женской роли“, - отвешивает Таави Рыйвас в Instagram комплименты свой супруге, которая 6 февраля отмечает 37-летие.
Луиза и Таави поженились 19 августа 2017 года. В их семье растут три ребенка: дочери Мийна Рианна и Ума Хермине, а также сын Херман.