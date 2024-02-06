Бесплатный праздник: в Viru Keskus пройдет дизайнерская выставка, выступят Танель Падар и Алика Милова

Во время дискуссий на сцене будут представлены работы эстонских мастеров украшений, а также богатый ассортимент ювелирных изделий и часов. Поговорим также о наиболее распространенные мифах в сфере ювелирных изделий и своими знаниями поделятся уважаемые эксперты отрасли и поклонники часов и украшений. День будет вести всегда элегантная Эда-Инес Этти.

Целью организатора мероприятия и основателя Goldtime Индрека Петерсона по его словам, стало желание отдать должное людям, которые помогли Goldtime в его развитии: „Goldtime вдохновляет и исполняет мечты. Ключом к нашему длящемуся 25-лет успеху были люди, которые выбирали нас в качестве своего эксперта по украшениям или внесли свой творческий или рабочий вклад в нашу историю. Этих людей мы хотим поблагодарить и подарить им яркие впечатления. Поэтому единственно правильным выбором для нас стало отпраздновать 25-летие компании вместе с нашими клиентами, партнерами и друзьями, предложив им бесплатное мероприятие, которое даст пищу воображению, мечтам и планам. Мы будем рады всем гостям, которые чувствуют живой интерес к миру украшений“.

По словам директора маркетинга и коммуникации ТЦ Viru Keskus Кристель Сооару, мероприятие, безусловно, заинтересует посетителей центра. „В Viru Keskus мы находимся на перекрестке моды и культуры и вместе с нашими арендаторами и их бренд-партнерами все время ищем новые решения, чтобы вдохновлять посетителей. Благодаря этому мы стали важным центром покупок именно в области ювелирных изделий как для местных, так и для иностранных посетителей“, - сказала Сооару.