ФОТОПОДБОРКА | Эстонские общественные деятели показали, как они выглядели в свои 21. Узнаете без подсказок?

Знаменитости активно принимают участие в новом завирусившимся тренде, где пользователи сети показывают, как они выглядели в свои 21. Портал Bublik решил сделать свою подборку с самыми неожиданными именами и фотографиями. Смотрите, кто поделился своими фотографиями и воспоминаниями!