Шоубиз
06.02.2024, 12:20

ФОТОПОДБОРКА | Эстонские общественные деятели показали, как они выглядели в свои 21. Узнаете без подсказок?

 (8)
Margarita Skripkina
Константин Рубахин, российский оппозиционер
Константин Рубахин, российский оппозиционер
ФОТО: Erakogu

Знаменитости активно принимают участие в новом завирусившимся тренде, где пользователи сети показывают, как они выглядели в свои 21. Портал Bublik решил сделать свою подборку с самыми неожиданными именами и фотографиями. Смотрите, кто поделился своими фотографиями и воспоминаниями!

Первый в нашем списке - Константин Рубахин (48), российский поэт и общественный деятель

Следующая публичная личность, поддержавшая тренд, - латвийский политик и правозащитник Борис Цилевич (67)

Третий в нашем списке - художественный руководитель Русского кукольного театра в Таллинне - Владимир Барсегян (69)

На очереди наш коллега, журналист и фактчекер Delfi - Илья Бер (42)

Александр Хоботов (39), шеф-редактор в программе „Горизонт“ на ETV+, тоже решил не отставать от других

Елена Григорьевна Скульская (73), гордость Эстонии, писательница, поэтесса, драматург и публицист

Борис Ковальский (31), актёр, режиссёр, музыкант

Александр Ведехин - ведущий старейшего таллиннского паб-квиза „Эврика“

Главный редактор „Деловых ведомостей" Олеся Лагашина (44)

Скриншот из соцсетей Олеси Лагашиной

Александр Опенко (42) – историк, педагог, гид по Нарве, краевед и лектор

И завершает наш список Артур Тюленев (39) - профессиональный ведущий в области радио, телевидения, а также нынешний репортер на канале ETV+

Список будет дополняться.

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