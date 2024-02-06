ФОТОПОДБОРКА | Эстонские общественные деятели показали, как они выглядели в свои 21. Узнаете без подсказок?(8)
Знаменитости активно принимают участие в новом завирусившимся тренде, где пользователи сети показывают, как они выглядели в свои 21. Портал Bublik решил сделать свою подборку с самыми неожиданными именами и фотографиями. Смотрите, кто поделился своими фотографиями и воспоминаниями!
Первый в нашем списке - Константин Рубахин (48), российский поэт и общественный деятель
Следующая публичная личность, поддержавшая тренд, - латвийский политик и правозащитник Борис Цилевич (67)
Третий в нашем списке - художественный руководитель Русского кукольного театра в Таллинне - Владимир Барсегян (69)
На очереди наш коллега, журналист и фактчекер Delfi - Илья Бер (42)
Александр Хоботов (39), шеф-редактор в программе „Горизонт“ на ETV+, тоже решил не отставать от других
Елена Григорьевна Скульская (73), гордость Эстонии, писательница, поэтесса, драматург и публицист
Борис Ковальский (31), актёр, режиссёр, музыкант
Александр Ведехин - ведущий старейшего таллиннского паб-квиза „Эврика“
Главный редактор „Деловых ведомостей" Олеся Лагашина (44)
Александр Опенко (42) – историк, педагог, гид по Нарве, краевед и лектор
И завершает наш список Артур Тюленев (39) - профессиональный ведущий в области радио, телевидения, а также нынешний репортер на канале ETV+
Список будет дополняться.