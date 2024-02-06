Песни, танцы, игры и вастлакуклид: на Певческом поле на Масленицу устроят гулянья

„Чем длиннее горка, тем длиннее полотно, как верили в старину. Текущий прогноз погоды позволяет надеяться, что к Масленице снова выпадет снег, и традицию катания с горки удастся продолжить“, — рассказала старейшина района Моника Хауканымм.

Но, поскольку в наших погодных условиях нельзя быть уверенным до конца, горкой дело не ограничится. Празднование Масленицы на площади перед эстрадой Певческого поля начнется 13 февраля, в 17.00. Самым быстрым достанутся масленичные булочки. Под руководством ведущих из Mullimeister пройдут народные игры. Интересные занятия предложит и районный молодежный центр. На сцене выступят вокальная студия DeLight, танцевальный ансамбль Leesikad и группа народного танца The Swans из Ласнамяэской гимназии. Семейный праздник завершится в 20.00. Вход на мероприятие бесплатный.

„Если все случится так, как мы надеемся, и выпадет достаточно снега, обязательно возьмите с собой санки, а для безопасного катания наденьте шлем“, — посоветовала Моника Хауканымм. На поле также будет дежурить бригада скорой помощи.

Масленица — один из самых популярных праздников в нашем национальном календаре, а его традиции живы и по сей день. Это переходящий праздник, который отмечается в конце февраля или начале марта и всегда приходится на вторник новолуния.