„В конце показано то, что хочет увидеть весь мир“: вышел тизер самого скандального фильма о Путине

Фильм показывает Владимира Путина с 10 лет, когда тот терпел унижения со стороны отчима в Грузии, информирует „Радио Свобода“.

Также в картине показаны главные политические события во время президентства Путина: война в Чечне, теракты в Беслане и на Дубровке, а также вторжение в Украину. Также Патрик Вега показал и то, чего жаждет весь мир: смерть Путина. В байопике есть и документальные сцены из Украины, снятые с помощью дронов.

В тизере показан Путин в больнице в памперсах. Такой картиной режиссер хотел показать российского диктатора слабым и больным, которого легко можно победить.

Патрик Вега заявил, что консультировался с бывшими сотрудниками разведки НАТО, детально изучал документы, а также общался с родственниками психиатра Путина, который был с ним в одной барокамере в 1970-х годах. Автор не боится за свою жизнь и призывает к этому других.

По его словам, если бояться Путина, то в скором времени тот будет со своей армией в Европе. А своим фильмом режиссер хотел показать и раскрыть так называемую „русскую душу“ и то, почему все россияне такие неадекватные. Фильм как бы должен перевести „культуру Востока“ на „язык Запада“, заметил режиссер.

„Это мой удар по Путину в художественном измерении, потому что мое оружие – камера“, - заявил Патрик Вега.

Он рассказал, что накануне выхода фильма Россия активизировалась и хочет выкупить права на него. Они представлялись и депутатами ВРУ, и сенаторами США.Фильм снимали два года на территории Украины, Израиля, Сирии, Иордании и России. Главного героя картины создали с помощью технологии deep fake. Пока еще режиссер не показывал фильм в Украине из-за частых обстрелов со стороны России. Путин воюет не с Украиной, а с Западом, считает Вега.Сам фильм планируется показать в первой половине 2024 года, но пока неизвестно, в какой стране. Есть договоренности от 11 стран Азии, а также Вега не исключает перевод фильма на украинский язык. В оригинале он на английском.