Карл III болен раком: Гарри летит в Лондон, Уильям отодвигает жену на второй план

В начале 2024 года для британской монархии наступили темные времена. В январе представители Букингемского дворца объявили, что Карл III на какой-то период сложит с себя официальные полномочия из-за запланированного хирургического вмешательства. Первые сообщения гласили, что король чувствует себя хорошо и беспокоиться не о чем: монарху предстояла довольно простая операция из-за увеличения простаты.

Вскоре Карла III выписали из больницы, однако уже вечером 5 февраля как гром среди ясного неба прозвучала еще более тревожная новость. Во время обследования медики обнаружили у 75-летнего короля рак — впереди его ждет долгое лечение.

„Его Величество сегодня приступил к регулярному лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение публичных обязанностей. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме“, — гласит заявление.

И хотя врачи отмечают, что болезнь была обнаружена на ранней стадии, и благодаря здоровому образу жизни у монарха есть все шансы на полное выздоровление, жители Великобритании не могут скрыть беспокойство. Сообщается, что сейчас большую часть обязанностей отца на себя возьмет принц Уильям, который на время тоже планировал отойти от дел.

Это было связано с тем, что в середине января его супруга Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и теперь будет восстанавливаться в течение нескольких месяцев. Все это время Уильям планировал посвятить заботе о жене и детях, но в связи с болезнью отца изменил решение.

Новости об онкологии короля стали шоком не только для простых британцев, но и для принца Гарри. Судя по всему, он узнал о них из газет, и в срочном порядке вылетел в Лондон — без Меган Маркл и детей. Сейчас многие эксперты предполагают, что после многолетнего раскола в королевской семье наконец-то может случиться примирение, однако повод для этого, к сожалению, выдался грустный.