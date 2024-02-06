Карл III болен раком: Гарри летит в Лондон, Уильям отодвигает жену на второй план(4)
Медики настаивают, что Карлу III повезло. Онкология у него была обнаружена на ранней стадии, однако состояние здоровья монарха все равно вызывает серьезные опасения, пишет Woman.
В начале 2024 года для британской монархии наступили темные времена. В январе представители Букингемского дворца объявили, что Карл III на какой-то период сложит с себя официальные полномочия из-за запланированного хирургического вмешательства. Первые сообщения гласили, что король чувствует себя хорошо и беспокоиться не о чем: монарху предстояла довольно простая операция из-за увеличения простаты.
Вскоре Карла III выписали из больницы, однако уже вечером 5 февраля как гром среди ясного неба прозвучала еще более тревожная новость. Во время обследования медики обнаружили у 75-летнего короля рак — впереди его ждет долгое лечение.
„Его Величество сегодня приступил к регулярному лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение публичных обязанностей. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме“, — гласит заявление.
И хотя врачи отмечают, что болезнь была обнаружена на ранней стадии, и благодаря здоровому образу жизни у монарха есть все шансы на полное выздоровление, жители Великобритании не могут скрыть беспокойство. Сообщается, что сейчас большую часть обязанностей отца на себя возьмет принц Уильям, который на время тоже планировал отойти от дел.
Это было связано с тем, что в середине января его супруга Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и теперь будет восстанавливаться в течение нескольких месяцев. Все это время Уильям планировал посвятить заботе о жене и детях, но в связи с болезнью отца изменил решение.
Новости об онкологии короля стали шоком не только для простых британцев, но и для принца Гарри. Судя по всему, он узнал о них из газет, и в срочном порядке вылетел в Лондон — без Меган Маркл и детей. Сейчас многие эксперты предполагают, что после многолетнего раскола в королевской семье наконец-то может случиться примирение, однако повод для этого, к сожалению, выдался грустный.
Держать лицо в этой непростой ситуации приходится и королеве Камилле. Пока Карл III проходит плановое лечение, она продолжает появляться на мероприятиях в одиночестве и уверяет, что в скором времени монарх пойдет на поправку.
Как бы Букингемский дворец не убеждал британцев, что поводов для паники нет, в Сети то и дело появляются все более тревожные сообщения. Многие обсуждают тот факт, что соответствующие службы уже начали готовиться к внезапной смерти короля. На самом же деле, протокол действий на тот случай, если Карл III уйдет из жизни, разработали спустя несколько дней после того, как он взошел на престол. Это стандартная практика для монархии и с болезнью короля она никак не связана.
План носит название „Мост Менай“ — в честь построенного в 1826 году сооружения, соединяющего остров Англси с основной территорией Уэльса. Официально его детали не обнародованы, однако некоторые положения все же известны широкой общественности.
Первыми о смерти короля будет оповещен прямой наследник престола — принц Уильям и Камилла. Следующим информацию получит глава правительства, а дальше — Глобальный центр реагирования МИД Великобритании, которому предстоит известить всех союзников. Только после этого информация будет передана прессе. Затем Уильям обратится к нации и заявит, что принимает полномочия монарха, а на десятый день траура в Великобритании пройдут похороны короля. Предполагается, что местом упокоения Карла III станет мемориальная часовня Георга VI в Виндзорском замке. Там же впоследствии похоронят и его жену.
Впрочем, несмотря на непростую ситуацию, королевская семья продолжает сохранять оптимизм и призывает к этому всех британцев. Главное, что в хорошем расположении духа находится сам Карл III — он надеется победить недуг и в скором времени вернуться к работе.