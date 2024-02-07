Панин шикует в Лос-Анджелесе: „Меня неплохо кормят и позвали на пробы в фильм с Сильвестром Сталлоне“

Дела Алексея Панина идут хорошо: он обзавелся полезными знакомствами, присмотрел дом и устроил дочь в учебное учреждение. С недавнего времени звезда „Жмурок“ обитает в США — там он пытается возродить карьеру и, кажется, у него все получается. Артиста уже приглашают на пробы.

„Да, я живу в Лос-Анджелесе, в Вест-Голливуде. Меня в Америке неплохо кормят. Я сейчас активно сотрудничаю с одним клубом и провожу там некоторые мероприятия, помогаю организовывать тусовки. У меня есть возможность реализовываться в творческом плане. Рад, что могу заниматься своей профессией, либо смежной профессией“, — заявил 46-летний актер.

Алексей верит, что однажды появится в кадре с личностями, которых знает весь мир. „У меня появился агент, и уже состоялся дебют. Были первые пробы в голливудском кино. При том, так получилось, что звали на пробы в фильм с Сильвестром Сталлоне — кастинг я успешно пропустил, потому что уехал в Питтсбург с друзьями и детьми. А потом вернулся и были пробы на английском языке. Что из этого выйдет, пока неизвестно“, — похвастался Панин.

Артист не сомневается в своем таланте и ставит себя на одну ступень с Джонни Деппом и Брэдом Питтом.

„Я был членом жюри, был на фестивале „Окно в Европу“, у меня есть государственные награды. То есть полностью попадаю под их критерии, поэтому Америка решила, что без меня дальше никак. А в театре не хочу играть без разрешения — могут настучать, скажут: „Вот, у него нет разрешения на работу“. Скоро документы придут и со спокойной душой буду трудиться, — поделился Алексей в YouTube-шоу „ПопКон“. — Тем более мне помогают добрые люди, я не нуждаюсь в данный момент в деньгах. Мне есть чем заниматься без театра. Я уверенно себя чувствую“.