Мастер-классы, песни, танцы: в Мустамяэ приход года Дракона отметят бесплатным концертом

Празднование китайского Нового года, который наступит 10 февраля, начнется в Мустамяэ уже 9 февраля, когда культурный центр „Кая“ примет участие в посвященной году Дракона культурной программе, которой предусмотрены: концерт, танец дракона, фотовыставка, а также изготовление китайских драконов и фонариков.

По словам заместителя старосты Мустамяэского района Александры Лорви, празднование китайского Нового года в культурном центре „Кая“ уже стало традицией: „Посетившие нас в прошлом году представители китайских коллективов предложили мустамяэсцам интересную культурную программу также и в этом году. Мы рады, что те же артисты, которые выступят на встрече года Дракона в квартале Ротерманни 10 февраля, днем ранее дадут представление в Мустамяэ, на котором публику порадуют фолк-группа Nomadic, танцевальная труппа Tourch и представляющие дракона танцоры. Мероприятие пройдет бесплатно для всех“.

Празднование встречи года Дракона начнется в фойе Культурного центра „Кая“ 9 февраля в 16:00 с открытия фотовыставки и мастер-класса. В 17:00 вечер продолжит концерт. Откроет концерт танец дракона, который, по всей видимости, выйдет из здания во двор. Если позволит погода, движимый танцорами дракон сможет покружиться в танце также и под открытым небом.

Согласно китайской вере, наступающий год Дракона благоприятствует творчеству и всему новому, а также обретению новых знаний и смене увлечений. Приглашаем в пятничный вечер в культурный центр „Кая“ всех, кто открыт для новых и незабываемых впечатлений!