Умер звезда „Глухаря“ и „Счастливы вместе“: чем запомнился Александр Симонец

Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец скончался на 62-м году жизни в родном Благовещенске. Широкую известность ему принесли роли в популярных российских сериалах, таких как „Счастливы вместе“ и „Глухарь“. Дата прощания с артистом будет объявлена дополнительно. О его смерти сообщил Амурский областной театр драмы, где Симонец служил с 2016 года. URA.RU рассказал, чем запомнился Симонец.

„Александр Симонец сыграл множество замечательных ролей, но прежде всего он был очень искренним, глубоким и интеллигентным человеком, общение с которым всегда доставляло светлую радость. Уход столь талантливого артиста — это невосполнимая утрата для культуры Амурской области. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Александра Павловича. О дате прощания с артистом будет объявлено дополнительно“, — отметили в Амурском областном театре драмы.

Биография

Родился Симонец в 1962 году в Благовещенске. В 1982 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева, а в 1984 году — Высшее театральное училище им. Щукина. Его актерская карьера была отмечена премией М. Чехова за роль Герцога Анжуйского, что подтверждает его выдающийся талант и мастерство.

После долгих лет работы в столице, в том числе в Московском театре сатиры, Симонец принял решение вернуться на малую родину — Благовещенск. „В Москве мне не хватало солнца. К неустойчивому климату за 36 лет жизни в столице я так и не привык“, — говорил актер.

В театре Симонец был известен своей уникальной способностью находить „изюминку“ в каждой роли, будь то комический персонаж или глубокий драматический образ. Его коллеги ценили его за умение работать в ансамбле, не пытаясь „тянуть одеяло на себя“.

Работа в кино