Умер легендарный исполнитель кантри-музыки Тони Кит

По данным издания, исполнителя не стало у себя дома в в ночь на 5 февраля. Он находился в окружении родных и близких.

Последние два года Тоби страдал от рака желудка.

„Он боролся с этим заболеванием с мужеством и честью“, - говорится в заявлении его семьи.

О своем недуге Кит рассказал в X (бывший Twitter) через полгода после начала лечения.

По словам мужчины, он прошел химиотерапию, лучевую терапию и операцию.

Тогда же музыкант заявил, что ему нужно „отдышаться, восстановиться и отдохнуть“ перед следующей встречей с поклонниками.

Напомним, Тоби Кит наиболее известен по таким хитам, как „Red Solo Cup“ и „Should’ve Been a Cowboy“.

Всего же, по данным газеты Washington Post, исполнитель продал за свою карьеру более 40 миллионов копий своих альбомов и синглов.

Также четыре его диска возглавляли национальный хит-парад Billboard 200.