Невероятно! Молодые таланты сыграют на ценных инструментах старых мастеров, которым уже несколько веков

На концерте будет представлена большая часть солидной коллекции Эстонского фонда музыкальных инструментов. Мари Полль сыграет на скрипке неаполитанского мастера Николауса Гальяно (1723), принадлежащей Ааре Каарма. Катарийна Мария Китс использует скрипку Хенрикуса Катенари (1670), на которой ошибочно значится клеймо его ученика Джоффредо Каппы. Смычок изготовлен Луи Анри Жилле (1940).

В распоряжении Кайи Лукас – скрипка Огюста Себастьяна Бернарделя (Pére) 1830–1840 годов, которая принадлежит Трийн О’Брок. Глория Ильвес выйдет на сцену со скрипкой Джозефа (Джузеппе) Гальяно (1770–1780). Трийну Пийрсалу играет на скрипке Микеле Деконе, изготовленной в 1760 году, а также на норвежской скрипке хардингфеле, изготовленной в 2022 году мастером Оттаром Kåsa.

Ханс Кристиан Аавик с любезного разрешения семьи Сапожниных выйдет на сцену со скрипкой Джованни Паоло Маджини (1610, Брешия, Италия) и смычком Виктора Фетика (1930, Франция). Йоханна Вахермяги сыграет на альте Томаса Ургухарта (1650–1700). Хелена Альтманис использует инструмент пражского мастера Франтишека Шпидлена (1914). Лео Карин – инструмент французского мастера Франсуа Фурье Николя (1798).

Теодор Синк играет на виолончели, изготовленной в 1842 году Огюстом Себастьяном Бернарделем (Père). Владеет раритетом Ааре Каарма. Валле-Расмус Роотс сыграет на виолончели Селесты Фаротти (1904 г.), принадлежащей Майви Кальювеэ. Регина Удод продемонстрирует свое мастерство на французском контрабасе, изготовленном в мастерской Жако (1880).

Гала-концерт Фонда музыкальных инструментов – это редкая возможность углубиться в нюансы звучания исторических инструментов знаменитых мастеров. Программа этого года наполнена звуками музыки дальних стран.

„Мы не собираемся копировать фестивали Вильяндиский фолк или Viru säru, а исполним известные и менее известные произведения, вдохновленные народной музыкой“, – пояснил составитель программы, скрипач Маано Мянни.