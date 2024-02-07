Тарту ждет встреча с легендарным солистом Modern Talking

В Америке в 1994 году он выпустил испаноязычный альбом „Barcos de Cristal“, ориентированный на латиноамериканский рынок и достигший вершин чартов в Аргентине. Вскоре после этого Томас написал заглавную песню для Martai Sánchez для популярного сериала „Tal Vez“, которая стала хитом номер один в Мексике.

Томас успешно сотрудничает со знаменитыми музыкантами, к примеру, знаменитый дуэт Roxette подарил ему сингл. Но многие песни он пишет самостоятельно. Одна из них, „Dance In Heaven“ („Танец на небесах“), был записан после разговора с Этель, его поклонницей почтенного возраста, с которой он до этого познакомился. После телефонного разговора, во время которого женщина уже с трудом выговаривала слова, Томас понял, что больше никогда не услышит ее голоса, и написал эту песню.

С группой „Modern Talking“ Томас выпустил бесчисленное количество песен, которые попали в первую пятерку чартов в десятках стран мира, но суперхит „You’re My Heart, You’re my Soul“ оставался на вершине хит-парадов на протяжении полугода в 81 стране! В 1989 году Томас выпустил первый сольный альбом „Different“ и успешно начал сольную карьеру, работая с T-Seven (солисты „Mr. President“), „No Angels“, Marta Sanchez, Isabel Varell, Glenn Madeiros, известными организаторами мероприятий и менеджерами Mike Paxman (работал с Nick Kamen), Christian de Walden (Amanda Lear), Ralf Stemmann (Ricky Martin) и многими другими.

Старт уникальной карьеры был дан в 1979 году. Томас Андерс, после победы на песенном конкурсе Люксембургского радио, записал сингл „Judy“ и во время концертного тура познакомился с Дитером Боленом, музыкантом знаменитой группы CC Catch.

Срочно меняйте свои летние планы и резервируйте в отпускном календаре 28 июля 2024 года. В этот день Тарту ожидает зажигательный и единственный в Эстонии концерт легендарного Томаса Андерса (1,5 часа) и суперзвезды европейских дискотек Сандры (1 час), на котором звезды исполнят свои самые известные хиты, покорившие сердца миллионов зрителей во всем мире.

Также Томас выступает под псевдонимами Chris Copperfield, Phantomass и включает в свои программы джазовые номера.

В 1998 году, после внезапного возрождения Modern Talking, Томас одновременно работает самостоятельно, проводя впечатляющие концерты в США и амбициозный европейский тур со „Scorpions“, записывает акустический альбом с оркестром, а в марте прошлого года он выпустил свой 17-й студийный альбом „Cosmic“. Также он участвует в различных проектах и в популярном музыкальном телешоу „Маска“.

Сандра – суперзвезда дискотек Европы

Сандра Лауэр родилась в городе Саарбрюккен на границе с Францией. С детства у Сандры обнаружились большие способности к пению и танцам, поэтому уже с 7 лет она стала посещать музыкальную школу, школу танцев, а также курсы игры на гитаре. Уже в тринадцатилетнем возрасте Сандра привлекла к себе внимание зрителей и музыкальных критиков во время выступления на Фестивале молодых звезд Саарбрюккена.

В 1979 году Сандра принимает приглашение присоединиться к группе Arabesque, в которой вскоре занимает лидирующее положение. Группа становится известной во всем мире. Во время выступления в составе Arabesque, Сандра знакомится с начинающим певцом и музыкантом Мишелем Крету, который в то время работает клавишником на концертах группы. Между ними возникают любовные отношения. По настоянию Мишеля Сандра в 1984 г. оставляет группу, чтобы под его руководством начать сольную карьеру.

Итогом сотрудничества становится первый сольный альбом Сандры „The Long Play“, выходящий в свет в ноябре 1985 года и сразу поднимающийся на вершину хит-парада Германии и других стран мира.Успех ожидает и последующие альбомы, особенную популярность получает сингл „Everlasting Love“. В январе 1988 года Сандра и Мишель сочетаются браком. В конце 1980-х годов Сандра на некоторое время отходит от сольной карьеры, помогая мужу в его новом проекте под названием Enigma в качестве основной вокалистки и бэк-вокалистки. Позднее она сосредотачивается на семье. В июле 1995 года у нее рождаются близнецы, но увы, семейное счастье не вечно и в 2007 году Сандра расходится с мужем.

С начала 2009 года она активно гастролирует и готовит к выпуску новый альбом, который записывает в Америке. В итоге долгожданный новый альбом Сандры „Back to Life“ выходит в свет в том же году. 26 октября 2012 года проходит всемирный релиз ее нового долгожданного 10-го студийного альбома „Stay In Touch“.

Сандра и сегодня продолжает выпускать музыкальные новинки, ведет активную концертную деятельность по всему миру. Уникальный голос, манера исполнения, мелодичность и энергия, по прежнему привлекают на ее концерты десятки тысяч верных и новых фанатов.