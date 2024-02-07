В Ласнамяэ состоится концерт, посвященный 106-й годовщине Эстонской Республики

„Традиционно День независимости Эстонии мы отмечаем в несколько этапов, один из которых – праздничный концерт в центре культуры „Линдакиви“. Если там количество гостей ограничено из-за вместимости зала, то в положенный день, 24 февраля, все жители Ласнамяэ приглашаются отпраздновать юбилей Эстонской Республики в парк Юрьевой ночи, где места хватит всем“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В пятницу, 23 февраля, в 18.00 в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я.Коорти, 22) состоится концерт, посвященный 106-й годовщине Эстонской Республики. На сцене выступит хор девушек Эстонского телевидения.

Хор девушек Эстонского телевидения был образован на базе детской вокальной студии при детской редакции телевидения ETV, основателем и музыкальным руководителем которой с 1990 по 2004 год был дирижер хора Аарне Салувеэр. Сегодня в состав хора входят тридцать девушек в возрасте от 14 до 20 лет, большинство из которых имеют музыкальное образование и опыт хорового пения.

Концерт продлится приблизительно полтора часа и будет бесплатным для всех гостей праздника. Для участия необходима предварительная регистрация по телефону 645 7700 или по ссылке ЗДЕСЬ.

Организаторы просят приходить на концерт в хорошем самочувствии, в случае болезни рекомендуется остаться дома.