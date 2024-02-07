Впервые за 4 года: страшный диагноз короля Карла III заставил Гарри приехать к отцу

„Он действительно говорил со своим отцом о его диагнозе. В ближайшие дни Гарри поедет в Великобританию, чтобы увидеть Его Величество“, – сообщали представители Гарри накануне встречи.

Карл III и Гарри не виделись 4 года. Интересно, что Гарри приехал из Калифорнии один без жены и детей. Ходят слухи, что он летел рейсом British Airways и прибыл в лондонский аэропорт Хитроу, передает УНИАН.

Встреча Гарри с отцом длилась всего 30 минут. После нее улыбающийся король Карл III уехал из своей резиденции Кларенс-гаусс.

Эксперты выразили надежду, что поездка Гарри станет шагом к примирению всех членов королевской семьи. На время своего лечения Карл III попросил братьев забыть о вражде и хоть на некоторое время объясниться. Однако источники во дворце намекнули, что встреча Гарри и Уильяма не планируется.

Напомним, в прошлом году принца Гарри окончательно лишили королевского титула. В 2020 году он вместе с женой Меган Маркл решили выйти из королевской семьи и отказались от титулов „герцог“ и „герцогиня“. Этот шаг не поддержали другие члены семьи.