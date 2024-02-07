ФОТО | „Совсем нагишом“: новый скандальный выход жены Канье Уэста ошеломил весь мир

Если кто-то когда-то считал, что Ким Кардашьян, бывшая супруга рэпера, публикует слишком откровенные фото и носит чересчур нескромные наряды, то давно поменял свое мнение. По сравнению с новой женой Канье Ким была образцом скромности.

Ультракороткие платья без белья, колготки без юбки, стринги без брюк — в таких модных образах Бьянка выходит на улицу постоянно. За один из нарядов она даже получила огромный штраф — но с миллионами Уэста это такие мелочи.

„Скоро она вообще будет ходить по улицам голой“, — писали под фотографиями Цензори папарацци. Что ж, вот и дождались! 29-летняя красотка появилась на одной из улиц Лос-Анджелеса лишь в прозрачном плаще из ПВХ, под которым не было совершенно никакого белья. По сути, прошлась по городу нагишом.

Раузмеется, эти снимки сразу же попали на первые страницы всех таблоидов. И тут уже тревогу забили даже те, кто раньше относился к нарядам Бьянки спокойно, считая их способом самовыражения — или самопиара.

„Ее надо спасать от Канье! Куда смотрит ее семья?“, — стали писать интернет-пользователи. Многие считают, что в это дело нужно вмешаться властям. С одной стороны, чтобы оградить случайных прохожих от такого зрелища — все же это уже тянет на административное правонарушение. А с другой, помочь девушке, которая, вполне возможно, перестала контролировать свою жизнь.

Напомним, рэпер и дизайнер известен своей, мягко говоря, неординарностью, граничащей с психическим расстройством. Бывшая девушка Уэста, Джулия Фокс, вспоминает, что он всегда сам выбирал, в чем ей появляться на публике. А психологи усматривают в этом явный признак абьюзивных отношений.

Друзья Бьянки обеспокоены ситуацией и таким влиянием мужа, но та их слушать не собирается — она готова сделать все, что скажет „гений“.