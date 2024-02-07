Родео на быке, чемпионат по грилю и шоу огненных барабанов: Ида-Вирумаа приглашает на VIRU TALUFEST 2024

По словам организатора и директора НКО WILD STREAM - Артема Поляка, такой масштабный проект в Ида-Вирумаа реализовывается впервые. Главная задача фестиваля - познакомить жителей Северо-Востока с хуторским бытом Эстонии в самом широком его проявлении. Для этого будут проведены мастер-классы по хуторским ремеслам, где каждый сможет попробовать себя в качестве пекаря, портного, гончара или кузнеца. Для продукции хуторских ремесленников выделена отдельная улица, где каждый желающий сможет попробовать сделать что-то своими руками, а также приобрести изделия из всего того, чем богата сельская жизнь: керамика, железо, дерево и т.д.

На территории фестиваля также будет размещен большой контактный зоопарк, где можно будет увидеть, покормить и пообщаться практически со всеми видами домашних животных, традиционно проживающих на хуторах. Новинка и изюминка фестиваля - настоящее родео на лошадях, в котором смогут принять участие все желающие. Это будет организовано в виде состязания в трех категориях: женщины, мужчины и дети.

Гостей фестиваля также удивит площадка новых батутов и строительство вышки, с которой каждый желающий сможет прыгнуть вниз на огромную надувную подушку.

Мероприятие имеет не только развлекательный характер, одной из важных составляющих также является создание площадки для делового сотрудничества, которое позволит участникам рынка обменяться опытом, найти новых партнеров и клиентов. На фестивале будут представлены не только производители сельхозпродукции, но и ведущие компании Эстонии, оказывающие услуги страхования, сбыта, переработки, транспортировки и хранения продукции.

Кроме того, фирмы, занимающиеся ремонтом и арендой специальной техники, строительством жилых и производственных объектов, медицинским обслуживанием в сфере животноводства, а также компании, предоставляющие услуги в области финансовых услуг, общественного питания и досуга, тоже смогут представить свои возможности на фестивале.