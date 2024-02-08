В следующий вторник Маарду весело отметит Вастлапяев
Приглашаем маардусцев и гостей весело отметить Вастлапяев и замечательно провести время в парке Келламяэ во вторник, 13 февраля, в 16:00.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, являясь важным праздником эстонского народного календаря Вастлапяев объединяет людей и приносит радость в темные зимние вечера. „Мы празднуем этот праздник в Маарду второй год подряд, и мероприятие было очень тепло встречено местной общиной. Вастлапяев с его веселыми развлечениями и забавами помогает наполнить долгое ожидание весны радостным настроением и все это в компании всей семьи. Кроме того, это прекрасная возможность показать жителям мультикультурного города эстонские праздничные традиции. Надеюсь увидеть всех вас 13 февраля в парке Келламяэ, чтобы вместе разделить прекрасные моменты!“ — добавил Архипов.
Праздник предложит публике разнообразные развлечения и традиционные занятия. Вас ждут веселые игры, которые заставят улыбнуться как взрослых, так и детей. Малыши смогут покататься на пони и порадоваться от души.
Всем гостям праздника будут предложены традиционные булочки, которые, надеемся, придутся по вкусу самым требовательным сладкоежкам. Вы сможете согреться вкусным гороховым супом и посмотреть выступления народных ансамблей „Õmmikad“ и „Jõuk. Праздник завершится ярким огненным шоу.
Мероприятие проводит город Маарду в сотрудничестве с Маардуским центром культуры и информации.