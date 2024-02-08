В следующий вторник Маарду весело отметит Вастлапяев

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, являясь важным праздником эстонского народного календаря Вастлапяев объединяет людей и приносит радость в темные зимние вечера. „Мы празднуем этот праздник в Маарду второй год подряд, и мероприятие было очень тепло встречено местной общиной. Вастлапяев с его веселыми развлечениями и забавами помогает наполнить долгое ожидание весны радостным настроением и все это в компании всей семьи. Кроме того, это прекрасная возможность показать жителям мультикультурного города эстонские праздничные традиции. Надеюсь увидеть всех вас 13 февраля в парке Келламяэ, чтобы вместе разделить прекрасные моменты!“ — добавил Архипов.