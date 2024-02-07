Пикантные сообщения и сексуальные фото: что происходит с аккаунтом Танеля Падара в Instagram?

На выходных в сети начал гулять пост, якобы сделанный с аккаунта рок-музыкант Танеля Падара, в котором он обращается к одной девушке. Не прошло и часа, как сам пост исчез с аккаунта певца.

Потом в его аккаунте появился еще один пост, который выглядел не менее странным. Это была сексуальная фотография певца с подписью „Bye“, что значит „пока“.

Как сообщил сам Падар, его аккаунт был взломан. „С этим все плохо, да. Через какое-то приложение получили доступ. Как раз этим занимаюсь“, - лаконично ответил он Kroonika.

Однако это не первый раз, когда вокруг Падара разгорается скандал. Прошлым летом до Kroonika дошли десятки, если не сотни, намеков на личную жизнь рокера Танела Падара (43) и его жены Лорен Падар (28). Были намеки на то, что Танель изменял жене с известными женщинами, в том числе с Бригитте Сюзанне Хунт, и даже поговаривали о домашнем насилии. Тогда рокер решил сам прояснить ситуацию.

„Это было неправдой. Эта история даже не готовилась. Это была просто очередная городская легенда, как и все остальные слухи вокруг семьи Падар“, - заявил он тогда изданию. Он был особенно зол на людей, распространяющих эти сплетни, и совершенно уверен, что источником слухов о его изменах является не кто иной, как сама Хунт, которая ранее якобы писала его жене Лорен.

За несколько недель до этого рокер с блондинка виделись на большом летнем фестивале Summerfest, который в течение двух недель проходил в нескольких городах Эстонии. Якобы тогда у них и завязалась интрижка.