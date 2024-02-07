Специально к 14 февраля: на следующей неделе состоится премьера экранизации романа Таммсааре „Жизнь и любовь“

Главные роли в полной страстей и неоднозначной истории любви Рудольфа и Ирмы исполнили Каролин Юрисе (Ирма), Майт Мальмстен (Рудольф), Ловийсе Каппер (Лонни) и Урсель Тильк (Ээди). Режиссер картины – Хелен Таккин. Авторы сценария – Мартин Алгус и Хелен Таккин.

Торжественная премьера фильма состоится 12.02 в Таллинне и 13.02 в Тарту. В кинотеатрах по всей Эстонии „Жизнь и любовь“ можно будет увидеть с 16 февраля, а предварительные показы начнутся в избранных кинотеатрах уже с 14 февраля.

По словам сценариста „Жизни и любви“ Мартина Алгуса, отдельным вызовом при работе над историей, написанной без малого сто лет назад, стал поиск красноречивых параллелей с сегодняшним обществом: „Времена и отношения между людьми всегда по-своему уникальны, но все ростки появляются из одной и той же почвы, когда бы история ни разворачивалась – сегодня или в прошлом“.

Библиотечная статистика подтверждает, что история любви Ирмы и Рудольфа отзывается и в современных людях. Когда радиостанция Vikerraadio устроила народное голосование, чтобы выбрать любимые романы жителей Эстонии о любви, в десятку попало произведение только одного эстонского автора. Вместе с „Джейн Эйр“ Бронте и „Триумфальной аркой“ Ремарка роман „Жизнь и любовь“ Таммсааре, волей радиослушателей, попал на верхушку рейтинга.

Режиссер и сценарист фильма Хелен Таккин отметила, что в отличие от книги действие фильма мы видим от лица героини. Изменился и исторический контекст, на фоне которого разворачиваются события. „Тамсааре вдохновил меня, и мы вступили в диалог с написанной им историей. Роман и наш фильм задаются одним и тем же философским вопросом – что такое любовь? Вера четырех главных героев фильма в существо любви разная. Вырастающий из этого конфликт становится фундаментом интересной истории. В конце концов решить, какой ответ правильный, предстоит зрителю“, – сказала Таккин.